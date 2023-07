VIDEO - The Voice Kids : Lucas Palandri choisit Patrick Fiori

Lucas Palandri a fait sensation ce mardi 4 juillet, dans l’émission The Voice Kids produite par TF1. Lors du passage à l’aveugle, le jeune corse a interprété la chanson de Petru Guelfucci, Un Altra Città. Guitare à la main, il n’a fallu que quelques paroles pour que Patrick Fiori, membre du jury, appuie sur le bouton et se retourne. Seulement quelques secondes après, Nolwenn Leroy et Slimane lui emboîtent le pas. Kendji Girac hésite encore un peu et préfère attendre la fin de la musique pour appuyer.



L’adolescent de 14 ans originaire de Ventiseri vient de mettre d’accord les quatre membres du jury. Juste après une innovation du public, Patrick Fiori, époustouflé, encense Lucas Palandri. “Tu es dans la transmission. Ce n’est pas simple de réussir à imposer une langue et une région. Je salue ton talent, ta voix et ta prestation”. Le jeune corse choisit donc de rejoindre son équipe.



La prochaine étape pour le jeune insulaire sera les Battle. Lors de cette étape, il sera formé avec les deux autres candidats sélectionnés par Patrick Fiori. Le trio devra reprendre une même chanson choisie par leur coach, qui, à l'issue de la performance, décidera de sauver un talent lui permettant d’accéder directement à la demi-finale. Rendez-vous le mardi 11 juillet prochain.