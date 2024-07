VIDEO. Stella Vangioni couronnée Miss Corse 2024 : sa première réaction émue

La Corse a une nouvelle ambassadrice de beauté. Stella Vangioni, 27 ans, a remporté le titre de Miss Corse 2024 ce 29 juillet à Porticcio. Mannequin et créatrice de mode, elle s'est distinguée parmi treize candidates, séduisant un millier de spectateurs par son élégance et son charisme.



La jeune femme mesure 1,71 m et elle est multi-tâches. Traductrice, mannequin, comédienne, elle est également la créatrice d’une marque de maillots de bain. Lors de sa présentation, elle s’est engagée à défendre un sujet qui lui tient à coeur : “Miss France c’est pour moi beaucoup plus qu’un concours de beauté, c’est une façon de défendre les causes qui me tiennent à cœur. Si j’ai la chance d’y accéder, une de ces causes sera la santé mentale. Je suis convaincue que la sensibilisation en faveur de cette cause peut apporter une aide précieuse à ceux qui en ont besoin, il est essentiel de briser les tabous autour de ce sujet et de prévoir une meilleure compréhension et prise en charge de ces troubles mentaux”.

Elle porte un amour profond pour son île, est fière de ses paysages, ses traditions et son ambition est de faire briller la Corse lors du concours Miss France en décembre.







Sa première réaction