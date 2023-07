VIDEO - Sandra Bak couronnée Miss Corse 2023

La place Saint Laurent à Porticcio était pleine à craquer ce vendredi soir.

Neuf jeunes femmes étaient en lice pour obtenir le titre convoité de Miss Corse. Toutes avaient en commun la beauté et le charme bien sûr, mais pas que : l'élocution, le comportement et des tests de culture générale constituent les autres critères pris en considération par le jury et le puvlic.

Les jeunes femmes corses ont représenté avec brio leur île ce vendredi soir, en présence de Indira Ampiot, Miss France en titre, pour la première fois en Corse, de Frédéric Gilbert directeur général de la société Miss France et producteur de l'élection Miss France sur TF1, Amandine Petit Miss France 2021 et bien évidemment Orianne Meloni, Miss Corse 2022.



Chaque candidate avait une partie du public acquis à sa cause, et l’ambiance était très festive vendredi soir.

Le choix n’a pas été facile, mais après le vote du public et la délibération du jury, c'est Sandra Bak qui a été couronnée Miss Corse 2023.

La jolie ajaccienne de 21 ans mesure 1.71 m, elle aime voyager, faire du sport et danser, mais surtout elle soutient l’éducation et plus particulièrement l’inclusion à l’école pour tous les enfants, et vient d’ailleurs d’obtenir son master MEEF (master métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation).

Elle se destine à devenir professeure des écoles, sauf peut-être si le destin en décide autrement au mois de décembre, lors de l’élection de Miss France…



Pour CNI, les premiers mots de Miss Corse, juste après son élection, ainsi que le bilan d’Orianne Meloni, après une année à représenter notre île.







Le top 5 de Miss Corse 2023



Sandra Bak miss Corse

Giulia Buffa Serpaggi n°1 1re dauphine

Manon Le Maou n°3 2e dauphine

Mareva Carta n°9 3e dauphine

Safae Houari n°5 4e dauphine