VIDEO - Plusieurs milliers de personnes relogées pour la nuit en Balagne

Le complexe sportif de Calvi, structure de plusieurs centaines de m2, aux multiples salles peut accueillir plus de 1 000 personnes. Familles, jeunes personnes, seniors, animaux de compagnie se retrouvent ce jeudi soir à dormir sur des lits de camps ou de fortunes afin de passer une nuit dans les meilleures conditions.





Grande distribution d'eau, de nourriture, offerts pas les petits commerçants et grandes enseignes de la ville ainsi que des couvertures et lits de camps par le 2ème REP ont accompagné cette mise à l'abri des estivants.

Le calme avant la tempête, avant 21heures l'ambiance est calme. Tables extérieures et pelouses accueillent les résidents pour le dîner.

Sur la com com de Calvi, sont également mis à disposition le Gymnase, les écoles, le Centre social, le Collège...

Une longue nuit débutait pour les personnes ainsi mises à l'abri.



En vidéo le témoignage de Stéphane, de François Marchetti, président de la comcom de Calvi-Balagne et Hyacinthe Vanni, président du SIS de Haute-Corse