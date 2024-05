Flamme olympique à Ajaccio. Circulation, stationnement, écoles : à quoi s'attendre ?

Au parking Rossini : du dimanche 12 mai à 6 heures au mardi 14 mai à 14 heures.

Après son passage canon à Marseille, la flamme olympique a entamé sa tournée à travers la France en direction de Paris, où elle est attendue dans environ deux mois. Le mardi 14 mai, elle fera étape en Corse, avec la première ville de passage étant Ajaccio.Le périple de la flamme symbole de paix et d'unité débutera à 7 heures à Ajaccio, sur la pointe de la Parata. Dès 8h15, le relais reprendra son chemin depuis le monument commémoratif de Napoléon avec l'allumage officiel place Austerlitz. Le parcours traversera les rues du centre-ville d'Ajaccio, du cours Général-Leclerc à la citadelle Miollis, en passant par la symbolique place Foch, avant de s'engager dans une longue traversée le long du majestueux cours Napoléon pour enfin s'achever rue des Cannes à 9h30.Afin de garantir la sécurité de tous et de permettre au public d'assister au passage de la flamme dans de bonnes conditions, des mesures de sécurité et des restrictions de circulation seront mises en place. Selon les informations fournies par la mairie d'Ajaccio, la circulation sera interrompue sur l'ensemble du parcours de la flamme olympique dès 7 heures du matin. L'entrée de la ville sera également fermée, notamment la territoriale 21, le cours Prince impérial et le cours Jean Nicoli.Un point de "cisaillement" sera établi de l'avenue Beverini à l'avenue Jean-Jérôme Levie, géré par la police nationale. Ce dispositif permettra aux véhicules de circuler dans les deux sens pendant la période de fermeture, jusqu'à environ 8 heures.La circulation sera rétablie progressivement au fur et à mesure de l'avancée de la flamme olympique le long du parcours. Il est important de noter que l'interdiction de circuler s'applique également aux rues adjacentes au parcours du relais, de 7 heures jusqu'à la fin du dispositif prévue vers 10h45 (voir les rues marquées en vert sur le plan).Pour pallier le manque de places de stationnement, des zones de stationnement supplémentaires seront mises à disposition du public dès le dimanche 12 mai, avec un accès assuré par des navettes gratuites :Pour les résidents impactés par ces restrictions, la ville d'Ajaccio mettra en place des navettes assurant des rotations régulières, avec un passage toutes les 6 à 15 minutes selon les horaires suivants :À noter également que le service de navette maritime depuis Porticcio sera renforcé les 13 et 14 mai en fonction des conditions météorologiques.En raison de ces perturbations, les crèches, écoles maternelles et élémentaires de la ville seront fermées le mardi 14 mai le matin. Les enfants pourront retourner dans leurs établissements respectifs à partir de 13 heures pour les crèches et 13h20 pour les écoles, aucune prise en charge n'étant assurée le matin pour des raisons de sécurité et de bien-être. Cependant, des services d'accueil seront disponibles dans deux écoles ajacciennes pour les parents qui travaillent, sur réservation et après vérification de la situation professionnelle des parents.