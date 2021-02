VIDEO - "Mi lu, mi lu, il nous arrive droit dessus !" : un sanglier glisse sur la neige et tombe sur deux randonneuses

Plus de peur que de mal pour ces deux randonneuses que fin janvier sont tombées nez à nez avec plusieurs sangliers en train de se dégourdir les pattes sur les pentes enneigées des montagnes corses.Surprises par ce spectacle insolite, elles ont décidé d’immortaliser la scène quand l'un d'eux est tombé et a commencé à dévaler la piste : "Mi lu, mi lu, il nous arrive droit dessus !" dit alors une de femmes, "Oui, il tombe, mais il tombe sur nous !" répond l'autre avant d'être percutées par l’animal.Les randonneuses ont finalement glissé dans les ronces quelques mètres plus bas, comme le sanglier qui s'est rapidement rétabli avant de s'enfuir.