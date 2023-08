VIDÉO - Les images de l'hélitreuillage sur le "Mega Andrea"

Charles Monti le Mercredi 30 Août 2023 à 10:45

La tempête qui a affecté le nord de la Corse a, indirectement, eu des conséquences tragiques à Bastia. Mais avant le drame qui est survenu au port, la Sécurité civile et les pompiers avaient effectué une belle opération pour venir au secours d'une femme enceinte prise d'un malaise à bord du "Mega Andrea" qui naviguait entre Toulon et la Corse. Une opération menée à bien malgré des conditions météos exécrables et des vents violents. Mais on sait bien qu'il faut bien plus que cela pour faire reculer l'équipe de Dragon 2 B, l'hélicoptère de la Sécurité civile et les sauveteurs du SIS 2 B auxquels nous devons ces images sans doute déjà vues.

Mais regardez, ce sera une belle façon de rendre hommage à ces hommes qui risquent régulièrement leur vie pour sauver celle des autres...

Chapeau messieurs !