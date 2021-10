VIDEO - Les futurs gendarmes réservistes en formation à Borgo

Il est à peine 8 heures ce samedi 23 octobre quand les 9 stagiaires qui ont choisi d'intégrer la formation pour devenir des futurs réservistes de la Gendarmerie, franchissent l'entrée du camp Henry Martin à Borgo où ils passeront les 15 prochains jours en immersion totale. Une heure plus tard, en tenue militaire, les élèves apprennent déjà à marcher au pas et se mettre au garde à vue sous les yeux attentifs de plusieurs instructeurs qui les accompagneront au long de ces deux semaines de formation.

"Les participants vivront une expérience très dense, assure le lieutenant Mickaël Pélérien, directeur du stage PMG qui permet aux jeunes civils corses, âgés entre 17 et 40 ans, de faire leurs premiers pas dans le milieu militaire et de se former aux différentes disciplines nécessaires à leurs futurs renforts en unités de terrain.



Déontologie de la gendarmerie, usage des armes, fondamentaux du tir, intervention professionnelle et techniques de contrôle des véhicules et des personnes sont au menu de la formation qui vise aussi à développer tout au long du stage l'esprit d'équipe et de cohésion. "La préparation militaire gendarmerie permet d’instruire des personnels issus du milieu civil alors que le stage d’acculturation qui aura lieu la semaine prochaine vise à intégrer en plus 6 militaires d’autres armées ou d’anciens actifs de la gendarmerie" indique le militaire qui précise que "ces deux formations se déroulent en plusieurs phases en vue d’obtenir la qualification d’agent de police judiciaire adjoint (APJA)."



Perception des tenues, l’intégration des chambrées, la vie en collectivité autant de nouveautés riches en ressenti pour les plus jeunes n’ayant jamais quitté le cocon familial, comme Thomas Motbal, 21 n'as qui a intégré cette formation avec un projet précis pour son avenir ou Cédric Aubry, commercial de 33 ans, qui aimerait intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie tout en gardant son métier.



CNI les a rencontrés