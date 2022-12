VIDEO - Le message de Noël de l’évêque de Corse, Mgr François-Xavier Bustillo

La messe de minuit, c'est toujours une tradition qui faut respecter. J

'encourage tous les Corses à participer

à la messe de Noël.

Pourquoi ? Parce que Jésus est là.



- Votre message de Noël

- Mon message pour Noël, c'est qu'on ne cède pas à la tristesse parce que l'on tire vers le bas, qu'on s'aime, qu'on aime les gens qui sont autour de nous. Parce que l'incarnation de l'amour, c'est ça Noël. Dieu, par son fils, incarne son amour à l'humanité. Donc, nous aussi, nous devons incarner l'amour de Dieu. Et troisièmement, je crois qu'il faut développer la dimension de la gratuité et de l'émerveillement pour tout ce qui est beau et bien dans la vie. Donc, pour finir, le message de Noël que vous voulez délivrer à la Corse, aux Corses et au delà même c'est que ce temps de Noël soit un temps pacifique, un temps de joie intense, ou on s'arrête ou on se calme un temps ou on goûte aux valeurs de la crèche. Il y a de l'humilité, de la simplicité, de la joie, de l'accueil, de l'espérance.

- C'est la belle fête de Noël. On a besoin de chaleur, on a besoin de lumière. Jésus est né. On se pose beaucoup de questions sur Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il y a une différence impassible entre ce que nous vivons et le temps de Noël ? En ce jour, dans la nuit de Noël, Dieu nous donne une réponse, et la réponse est belle : Dieu se manifeste à travers un enfant qui ne fais pas de discours. Il se manifeste par un enfant qui ne parlait pas. Et portant sa présence est au cœur de l'humanité.- C'est dommage parce que sur le continent il y a eu beaucoup de polémiques dans une réalité qui devait être symbolique. La crèche symbolise la naissance de Jésus, ce sont des images, c'était le langage visuel à travers lequel on véhicule des valeurs. Alors je trouve dommage qu'on politise la crèche. C'est dommage de vivre avec tensions et avec un certain sectarisme la place de la crèche. Moi je crois que dans nos villes et dans nos villages, il faut vivre un petit pèlerinage vers nos églises pour voir, pour contempler, pour s'arrêter un instant la crèche et dire Jésus est né. Il y a des anges, il y a des personnages, on s'arrête, on se calme, on contemple et on s'émerveille.