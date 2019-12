VIDEO - "La vie c'est l'eau", un court-métrage pour que le Tavignanu continue à vivre

Maria Bettina Colonna le Vendredi 20 Décembre 2019 à 07:13

Voici un avant-goût du court-métrage de sensibilisation "Pour que le Tavignanu vive" crée par le collectif "tavignanu Vivu" qui sera présenté lors de la réunion publique de ce vendredi 20 décembre à la salle polyvalente, Maison des associations d’Aléria à 19 heures.



Pendant cette rencontre collectif, qui lutte depuis 4 ans contre l'implantation d'un centre de stockage et enfouissements de déchets dans la région, apportera une réponse à la lettre de la Ministre de la Transition écologique et solidaire qui refuse d’interjeter l’appel du jugement du 3 octobre.

Un point sera fait sur l’action en justice mené actuellement et la position clarifiée de la communauté des communes de l’Oriente.

De nouveaux éléments techniques seront également exposés.

La population est invitée à participer.

