VIDEO - Hackathon 2020 : quatre défis à relever pour la filière informatique de la fac de Sciences de l'università di Corsica

Le Hackathon 2020 de la filière informatique de la Faculté des Sciences et Techniques et de la Fondation de l'Université de Corse se déroule au Palazzu Naziunale de Corte.

Cet évènement vise à promouvoir le développement du numérique en corse à travers le savoir-faire des étudiants des filières informatiques de l'Université de Corse Pasquale Paoli.

En deux jours, des équipes d'étudiants épaulés par des coaches auront pour objectif de concevoir et développer une application web ou mobile innovante dans une ambiance festive et stimulante. L'application devra s'inscrire dans un thème précis annoncé lors de la première journée et aboutir à un prototype en partie opérationnel.

Un jury constitué de professionnels évaluera les projets et décernera des prix aux meilleures applications. Le support développé devra permettre d'améliorer la qualité de la vie quotidienne en Corse (pour les particuliers et les professionnels)





Quatre défis seront proposés par les partenaires de cette édition

EDF demande aux concurrents une application pour optimiser le processus de prévention et de traitement des situations dangereuses.

Pour GoodBarber il faut de détecter les éléments importants d'une image afin de recadrer et redimensionner de manièreautomatique et intelligente l’image.

Jellysmack met au défi les diverses équipes en ligne d'imaginer une Application de reporting (statistiques temps réel) pour Tik tok.

Et Urban'Isula d'élaborer un procédé de numérisation (acquisition de données libres) qui permette de générer une base de données topographiques et cadastrales en 3D (modélisation territoriale et urbaine du relief et du cadre bâti d’une

commune).

Un challenge Open Data Corsica sera également proposé par la Collectivité de Corse.

.