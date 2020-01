VIDEO - Grève maritime : "S'il faut durcir les actions nous le ferons"

Victoria Leonardi le Mardi 21 Janvier 2020 à 20:09

A une vingtaine de jours du dépôt d'offres qui doit déterminer les modalités de la liaison maritime entre la Corse et Marseille, les marins de La Méridionale ont voté la reconduction de la grève car les deux compagnies n'on pas encore trouvé un accord équitable sur le partage des lignes pour la future Semop.

En guise de soutien aux 500 salariés de La Méridionale, qui évoquent le risque la casse sociale, deux rassemblements ont été organisés ce mardi 21 janvier par le STC aux ports de Bastia et Ajaccio à l'appel de l'exécutif du Syndicat de Travailleurs Corses.

Dans la ville impériale une cinquantaine de personnes des autres sections du syndicat étaient réunies pour montrer leur solidarité aux marins qui depuis 12 jours "luttent pour leurs emplois" et bloquent le port de Marseille.

Antony Bartoli, secrétaire national des transports du STC, affirme que s'il faudra "durcir le mode d'action, on le durcira."

VIDEO

