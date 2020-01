VIDÉO - Grève à la Méridionale : L'appel des marins aux élus

C'est le septième jour de lutte sur le port de Marseille et

Déterminés à ne rien lâcher, les marins, en grève depuis une semaine, attendent toujours qu'un accord pour la desserte maritime Corse-Marseille soit prise entre les directions de deux compagnies maritimes Corsica Linea et La Méridionale.

- déclarent-ils -

Ce mardi La Méridionale, par la voie

, annonçait qu'elle avait réuni "les

termes

réfutés par la Corsica Linea (voir par ailleurs)

"des centaines d'emplois sont toujours en jeu à cause de la mésentente des deux directions.""Notre but n'est et n'a jamais été de prendre la Corse en otage ,il est bon de rappeler qu'il n'y a, ni il n'y aura jamais de quelconque tension entre les salariés des deux compagnies. En tant que Corses, nous appelons les élus que nous avons contribué à accéder à leurs fonctions, à prendre la situation en main et à gérer cette situation de crise pour que les marins exilés sur le port de Marseille depuis plus une semaine, trouvent une issue qui soit favorable, pour tous. Nous sommes convaincus que la meilleure qualité de service public pour les Corses reste un partenariat solide, durable et équitable entre nos deux compagnies. Et dans le cadre du futur schéma, voulu et voté par la majorité actuelle, afin d'éviter un monopole sur les ports principaux, seule cette solution qui éviterait une casse sociale directe et indirecte.""conditions auprès de Corsica Linea pour un dénouement rapide de la situation",