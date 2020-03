VIDEO - Gilles Simeoni : « il faut stopper la propagation de l’épidémie  » 

Pour Gilles Simeoni, qui ce lundi matin a présenté à la presseses 10 mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur l'ile , il faut limiter au maximum la circulation du virus dans l'ile et pour le faire il est essentielle que les mesures annoncées ce dimanche par le préfet soient étendues pour 14 jours à l'ensemble de l'ile. "L'exiguïté du territoire Corse - rappelle le président - et la densité des échanges entre les différentes villes, villages et régions imposent d'ériger tout le territoire de l'ile en zone cluster.explique SimeoniDe même, pour Simeoni, l'Etat doit rapidement donner des garanties concernant les modalités d'organisation et le déroulement du scrutin, "ceci pour garantir son déroulement dans des conditions garantissant une participation normale et sereine des électrices et électeurs."