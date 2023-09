VIDEO - François Bustillo : Habemus cardinalem !

Concernant ses futures missions en tant que cardinal, le cardinal Bustillo a expliqué qu'il attendait avec impatience de connaître les détails de ses nouvelles responsabilités : "Le Saint-Père doit me donner une mission dans les trois prochains jours, une mission pour le conseiller, pour apporter ce que je sais, ce que je suis, ce que je fais, mon expérience, pour le bien de l'Église. Donc je vais naviguer, comme je l'ai souvent dit, entre le local, la Corse, et l'universel, Rome."



En ce qui concerne son rôle en Corse, le cardinal a confirmé qu'il continuerait à servir sur l'île : "Le pape l'a confirmé, je reste en Corse, et c'est un bonheur pour moi. Il y a deux ans que je suis là. Grâce à Dieu, je commence à connaître le milieu politique, économique, médiatique, le milieu sportif, culturel. Je commence à connaître ce peuple. Je commence à me donner. Il serait un peu difficile pour moi de partir deux ans après ma nomination. Je pense qu'il est très juste et très simple que je continue à donner le meilleur de moi-même."



Le cardinal Bustillo a enfin partagé ce que la Corse lui a apporté sur le plan religieux : "Il m'apporte l'enthousiasme, pour commencer. Il m'apporte la fidélité et il m'apporte aussi la joie de croire. On vit avec un peuple qui a la joie de croire. Quand on vit les processions, quand on voit les contrées, quand on voit ces manifestations publiques, quelque part on se dit, oui, Dieu n'est pas mort, Dieu se promène au milieu de son peuple."



