VIDEO - Equipe de France de pâtisserie : la crème de la crème est arrivée à Bastia

Un casting d'exception était réunie à la mairie de Bastia mercredi soir. Les 18 membres du jury de l'équipe de France de pâtisserie ont été accueillis par le maire de Bastia, Pierre Savelli, Louis Pozzo di Borgo qui représentait la Collectivité de Corse et Paul Pierinelli, le président du Salon du Chocolat. Pierre Savelli a salué "Une compétition qui fait rayonner la Corse et Bastia."



A partir de vendredi matin, jusqu'à dimanche le comité de sélection composé de meilleurs ouvriers de France et champions du monde de pâtisserie, jugera les candidats à l'équipe de France. Les participants s'affronteront dans trois disciplines : la chocolaterie, la pâtisserie et la glacerie. Les trois meilleurs de chaque catégorie formeront l'équipe de France pour le championnat du monde qui se déroulera à Lyon en 2021.



CNI a rencontré pour vous Gabriel Paillasson fondateur et ancien président de la Coupe du monde de pâtisserie, Ludovic Mercier, meilleur ouvrier de France 2007 dans la catégorie glace et président du comité de sélection de l'Equipe de France et Paul Pierinelli.