VIDEO - Conflit agricole en Corse du Sud : "Le monde agricole dans sa diversité doit faire bloc"

Maria Bettina Colonna le Jeudi 24 Octobre 2019 à 15:26

Dans un communiqué de presse le president de la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse apporte son soutien aux agriculteurs de la FDSEA et des JA de la Corse-Du-Sud qui, à leur tout, manifestent ce jeudi leur inquiétude et leur colère contre le non - paiement des aides PAC et les contrôles jugées excessifs.



Ce mercredi à la sortie du commissariat de Bastia où il avait été entendu à la suite des dégradations commises dans les bureaux e la DDTM de Haute-Corse lundi dernier, Joseph Colombani continuait à appeler les agriculteurs à rester unis et mobilisés.



VIDEO



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie