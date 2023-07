VIDEO - Assemblée de Corse : La droite dénonce un déni de démocratie

Le groupe U Soffiu Novu affirme avoir reçu la veille l’aval du président de l’Exécutif sur un pacte de non-agression qui consisterait pour les uns et les autres à ne pas voter contre les deux textes présentés, mais de s’abstenir.

La droite acceptant de s’abstenir sur la délibération commune des Nationalistes et ces derniers devraient en retour faire de même. Ce qui aurait permis aux deux textes, la motion de la droite et la délibération nationaliste, d’être adoptées et envoyées à Paris.



Explications en vidéo de Jean-Martin Mondoloni, président du groupe U Soffiu Novu