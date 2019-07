VIDEO - Après deux trombes marines, une mini-tornade a frappé Bastia

Ce lundi 15 juillet en fin de matinée, deux trombes marines ont été observées à Bastia.



Entre une trombe et l’autre une mini-tornade a frappé le quartier de Toga à Bastia et Ville di Pietrabugno. On peut observer dans la vidéo un trampoline et des branches voler dans le ciel…







La Haute-Corse est placée en vigilance orange depuis midi. Météo-France prévoit des pluies intenses et de la grêle. le mauvais temps est à l’origine de ces conditions météorologiques insolites qui ont provoqué la chute de plusieurs arbres et la fermeture du tunnel de Bastia et du mini tunnel de Toga.