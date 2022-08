VIDEO - A Sagone, Gérald Darmanin fait état de 5 victimes et de 20 blessés

Les intempéries ont causé la mort de cinq personnes, selon un bilan encore provisoire, alors que Gérald Darmanin avait fait état d’un bilan de six victimes lors de sa visite à Sagone. "Je veux dire à la Corse et aux familles qui ont connu des décès ou des blessés graves tout le soutien et toute la compassion de l’État ", a déclaré le ministre devant la presse à son arrivée en évoquant "des vents extrêmement violents, non prévus, en tout cas dans cette intensité sont venus arrachés à la vie six personnes, […] vingt blessés dont quatre très graves, dont le pronostic vital est engagé et ce bilan est provisoire", car il manque le bilan définitif de ceux qui étaient en mer au moment de la tempête.Dans la soirée, le ministère de l’Intérieur a finalement annoncé à FranceInfo que le bilan des victimes était revu à la baisse, passant de six à cinq morts.