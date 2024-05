Corte : Comment le passage de la flamme olympique va perturber la circulation ?

Corte avait déjà connu pareille effervescence lors du passage de la flamme pour les Jeux d’hier en 1992. 32 ans plus tard, la cité Paoline va à nouveau se parer des couleurs de cet événement planétaire. Et les Cortenais seront très nombreux à mettre en application cette devise des jeux modernes « Ciltius-Altius-Fortius-Communiter », que l’on traduit « plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ».



Depuis des mois, l’exécutif municipal travaille de concert avec le comité d’organisation Paris 2024 et les associations de la cité pour définir le parcours de la flamme et prendre toutes les mesures nécessaires au niveau de la sécurité. La flamme olympique sera accueillie dans la cité le mardi 14 mai à partir de 12h15 sur le stade Santos Manfredi. Après un demi-tour de stade, les athlètes se dirigeront vers le centre-ville en traversant l’avenue du 9 Septembre, l’avenue du Président Pierucci, l’avenue Xavier Luciani pour se rendre sur la place Paoli avant de redescendre le cours Paoli au milieu d’une foule qui devrait être très dense. La flamme olympique remontera ensuite vers le belvédère de Corte via la rue du Colonel Feracci jusqu’à l’église Sainte-Croix avant d’emprunter la Rampe des Zouaves, la rue du Donjon, la place d’Armes et la rue de la citadelle. 16 personnes ont été désignées pour se relayer à travers les rues de la ville pour porter la flamme olympique.



Il est à noter qu’à cette occasion la circulation sera totalement interdite sur le parcours à partir de 11h30 et jusqu’à 13h30. Par ailleurs le stationnement sera interdit dès le lundi 13 mai à partir de 14 heures, et ce jusqu’au mardi 14 mai à 14 heures, sur tout le parcours cité précédemment. Le maire informe d’ailleurs que plusieurs parkings sont mis à la disposition de la population et en premier lieu le parking Tuffelli qui sera gratuit dès midi le lundi 13 mai. Plus de 100 places seront également disponibles sur le parking de la passerelle (Campus Mariani). Le parking avant le musée sera réservé aux riverains qui n’ont pas besoin de leurs véhicules entre 11h30 et 13h30 le 14 mai.



À l’occasion de cet événement, le maire a également souhaité organiser une mini-olympiade la veille, en collaboration avec l’Université de Corse. « Olymp’in Corti » sera donc une manifestation sportive comptant une vingtaine de jeux. Celle-ci se déroulera sur le stade Santos Manfredi le lundi 13 mai à partir de 17h30, et ce jusqu’à 23h30. Cette manifestation est ouverte à tous. Il suffit de composer son équipe de 6 à 10 personnes et de s’inscrire avant le 11 mai à l'adresse communication@ville-corte.fr . Lors de l’inscription il vous sera demandé le nom de l’équipe, le nom du capitaine ainsi les noms des équipiers. Déjà 20 équipes sont inscrites pour participer à cette bien belle manifestation. Précisons enfin qu’une buvette et une petite restauration seront disponibles aux abords du stade.