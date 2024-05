Surendettement : En Corse, un nouveau partenariat pour aider les personnes en difficulté financière

Ce partenariat, d'une "durée de trois ans, renouvelable", vise à mieux informer les ménages en difficulté "sur leurs droits et sur les dispositifs qui peuvent améliorer leur situation", à proposer un accompagnement renforcé pour constituer un dossier ou un suivi budgétaire et à former les salariés des unions départementales des associations familiales, ont précisé la Banque de France et l'Unaf dans un communiqué commun.

La convention, signée lundi, vient "concrétiser une coopération de longue date" avec l'Unaf sur toutes les questions liées à l'inclusion financière, a indiqué Jean Luc Chaussivert, Directeur régional de la Banque de France en Corse. "En Corse, nous travaillons depuis plusieurs années en partenariat avec les personnels de l’UDAF sur de nombreux sujets. Cette convention nationale est une belle occasion de formaliser et de promouvoir ici nos actions communes de terrain. L’information des personnes en difficultés financières est un levier fort de prévention et d’inclusion financière. Dans ce domaine nous pouvons toujours faire mieux !" a-t-il indiqué.



La Banque de France reste "vigilante" alors que le nombre de dépôts de dossiers de surendettement est en «légère hausse». Il a augmenté de 8% en 2023 par rapport à 2022.