Urtaca : cinq blessés dans une collision

Une collision entre deux véhicules s'est produite vendredi sur la route territoriale 30 sur le territoire de la commune de Urtaca.

Elle a nécessité l'intervention des centres de secours de Ponte-Leccia, L'Ile-Rousse et Calvi qui ont porté secours et évacué 5 personnes sur l'hôpital de Calvi (1), de Corte (1) et de Bastia (2), blessées légèrement à des degrés divers.