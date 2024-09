Urban Tennis au Square Nelson Mandela : une initiative pour démocratiser le tennis à Bastia

Ce mercredi 4 septembre, le Centre Social François Marchetti de Bastia a animé le square Nelson Mandela avec une initiation à l'Urban Tennis, une discipline visant à rendre le tennis accessible à tous. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet porté par Éric de Tata, stagiaire en BPEJPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), qui a eu pour mission d'organiser ces journées sous la supervision de Frédéric Foissard, éducateur au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Bastia. « Ces journées consacrées à l’Urban Tennis sont initiées par Éric de Tata, notre stagiaire BPEJPS, dans le cadre de ses études », précise Céline Dolesi, directrice du centre social. L’objectif est clair : démocratiser la pratique du tennis en dehors des infrastructures classiques. « L'Urban Tennis, c’est le tennis partout et pour tous, on s’adapte », ajoute Éric de Tata.



Adapté aux nouveaux enjeux de société comme l'inclusion et la mixité, l'Urban Tennis se joue sur des terrains de toutes dimensions et peut se pratiquer dans des espaces urbains, un atout essentiel pour les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Le projet a immédiatement séduit Céline Dolesi : « La demande du CCAS étant faite d’actions hors les murs, le projet a été vite adopté. Le tennis est d’ailleurs une action phare du CCAS pour le scolaire, avec 587 élèves du cycle 3 de la ville impliqués en 2024. »



Lors de cette première journée, une cinquantaine de jeunes ont participé, sous l'encadrement d’Éric de Tata, Marie-Pascale Laconie-Fraimout, également stagiaire, et Frédéric Foissard. Certains adultes ont également tenté l'expérience en fin de séance. « Dans les villes en général, la difficulté aujourd’hui est souvent d’avoir accès aux structures de tennis qui sont souvent saturées», confie Éric de Tata. « Il y a donc un vrai intérêt à développer cette action au cœur des quartiers.». L’Urban Tennis, réglementé et reconnu par la Fédération française de tennis, répond parfaitement à ce besoin. « Notre objectif est d'ouvrir cette pratique aux jeunes qui n’ont pas la possibilité de s’inscrire en club, et de sonder le public pour envisager l’ouverture d’une section Urban Tennis au CCAS en 2025 », poursuit Éric de Tata, qui s’inspire notamment du programme « Fête le mur » initié par Yannick Noah, venu à Bastia dans les années 90.





Une nouvelle session

Le 21 septembre, une nouvelle session aura lieu au city stade de Paese Novu, accompagnée d’un stand du CCAS où le public pourra découvrir les actions menées par l’organisme. Un questionnaire, en format papier et digital, sera également proposé pour recueillir des informations sur l’intérêt des habitants à développer cette pratique. « In fine, on aimerait créer une section, voire même organiser des compétitions inter-quartiers », conclut Éric de Tata, plein d’espoir pour l’avenir de l’Urban Tennis à Bastia.





Pour celles et ceux qui auraient manqué l’événement, rendez-vous le 21 septembre à 13h30 au city stade de Paese Novu pour une nouvelle séance d’Urban Tennis.