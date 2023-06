Université de Corse : un DU pour permette aux architectes d’ouvrir leur propre cabinet

Le président de l’Université de Corse a chargé Virginie Tihay-Felicelli, maître de conférences, de l’ouverture de la formation d’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en Nom Propre (HMONP). Il s’agit d’une formation destinée aux architectes diplômés d’Etat leur permettant d’exercer en nom propre. « Les jeunes architectes sont obligés, pour ouvrir leur cabinet, de posséder cette habilitation. Jadis elle se déroulait sur le Continent entraînant, de fait, un coût encore plus important pour les étudiants », précise Virginie Tihay-Felicelli.



Cette formation sera dispensée en collaboration avec l’Ecole Nationale d’Architecture de Versailles, avec qui l’Université de Corse va signer une convention dans le courant du mois de juin. « Cela va nous permettre d’ouvrir au sein de l’Université cette formation qui n’existe pas ailleurs puisque seule sont habilitées les Ecoles d’Architecture. Nous répondons ainsi à un besoin, d’après l’Ordre des Architectes. C’est une belle avancée. Il s’agit bien d’un DU, au niveau de l’Université de Corse », ajoute la responsable du DU.

La formation s’étalera sur une année avec six mois en cours théoriques orientés sur la gestion d’un cabinet d’architecte, toutes les parties réglementaires, etc. Puis il y aura six mois de mise en situation professionnelle dans un cabinet d’architecte avec un rapport écrit et une soutenance à l’issue. « C’est ce que nous appelons la formation initiale. Mais les jeunes architectes ont également la possibilité de présenter cette habilitation en validation des acquis pour celles et ceux ayant déjà exercé durant trois ans dans un cabinet. Dans ce cas-là, ils ne feront que la partie théorique avec, ici aussi, la rédaction d’un rapport de leurs trois années de stage », a poursuivi Virginie Tihay-Felicelli.



Les cours, dispensés par des enseignants insulaires, se dérouleront bien sûr à l’Université de Corse. Ils débuteront en septembre durant une semaine puis tous les samedis jusqu’en janvier avec « une nouvelle semaine de formation à la rentrée de janvier et encore les samedis jusqu’en février, suivie du stage pratique. Je précise que trois modules se dérouleront en visioconférence avec Versailles. Ainsi les étudiants ne seront pas contraints de partir chaque semaine sur le Continent ».



Cette formation est payante et s’appuie sur un tarif national de 650 euros de frais d’inscription. Des inscriptions qui se feront du 2 juin au 9 juillet prochains.