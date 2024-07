"Unione di a Ghjuventù in Lotta", la jeunesse nationaliste corse en ordre de marche

Ce samedi 20 juillet, syndicats étudiants et partis nationalistes se sont rassemblés à Corte à l’initiative de Ghjuventù Libera pour re dynamiser l'engagement de la jeunesse insulaire autour de la cause nationale. « Nous avons assisté à une poussée inquiétante du RN aux législatives. Parallèlement, la jeunesse corse semble largement absente de la bataille pour la libération nationale, ce qui nous pousse à réagir avec force », explique Matteu Giona militant de Ghjuventù Libera, syndicat étudiant qui plaide pour une réponse structurée des forces nationalistes. "Face à cette situation, nous avons ressenti le besoin de réagir et de renforcer notre mobilisation. Ghjuventù Libera a appelé donc à une redéfinition urgente de l'action collective du mouvement nationaliste, en structurant un plan stratégique commun pour aborder divers enjeux tels que la hausse de l’immigration, les difficultés d’emploi pour les jeunes Corses sur leur terre, et les problèmes fonciers." détaille-t-il.



Après plusieurs heures de discussions, membres et dirigeants des syndicats étudiants et des partis nationalistes, une partie de la jeunesse nationaliste a décidé de structurer son action autour d'une nouvelle alliance, baptisée « Unione di a Ghjuventù in Lotta ». Cette union a pour objectif de rassembler les jeunes forces nationalistes sous une bannière commune et de développer une ligne politique cohérente. Seuls Nazione et Core in Fronte ont pleinement adhéré à cette initiative, tandis que Femu a Corsica a exprimé certaines réserves, tout en promettant un soutien conditionnel. Cependant, les débats ont permis de définir une série de revendications stratégiques, centrées principalement sur la protection du territoire, la préservation de la culture corse et la lutte contre la répression . "Les revendications formulées se concentrent sur huit axes majeurs." explique le jeune nationaliste "Parmi eux, la nécessité de protéger l'île contre "la colonisation de peuplement, avec l'arrivée annuelle de nouveaux arrivants qui occupent souvent des postes importants, limitant les opportunités pour les Corses. " Les propositions incluent également une réforme foncière pour donner la priorité aux Corses dans l'accès au logement et à l'emploi. Sur le plan économique, l'Union milite pour une « corsisation » des emplois, la création d'une Société maritime corse, ainsi que des mesures pour bloquer les prix du carburant. En matière de répression, l' Unione di a Ghjuventù in Lotta demandeun soutien accru pour les familles des victimes et les jeunes arrêtés, ainsi que l'annulation des amendes pour les anciens prisonniers politiques. Ils soutiennent également le développement des écoles immersives corses et encouragent l'inscription des jeunes à l’Université de Corse pour éviter l'exode des compétences. Enfin, des mesures de prévention contre la drogue et un soutien explicite aux militants du Front de Libération Nationale de la Corse (FLNC) sont également proposés.



À la suite de la réunion, les jeunes nationalistes ont annoncé des actions concrètes qui débuteront dès septembre "Bien que les détails précis des actions restent encore à finaliser, l'accent sera mis sur les enjeux identifiés pour avancer dans notre cause." détaille Matteo Giona.



« Unione di a Ghjuventù in Lotta » a également prévu de rencontrer l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse pour discuter de leurs revendications et obtenir des réponses concrètes. Le mouvement souhaite également transmettre un message fort à la jeunesse corse et aux autorités françaises : "Nous voulons transmettre un message clair : la jeunesse corse est prête à se mobiliser et à mener un véritable rapport de force. Nous souhaitons montrer que nous sommes déterminés à défendre notre patrimoine et à poursuivre la lutte pour la liberté et l'indépendance de notre île. Nous appelons la jeunesse à se joindre à nous et à s'engager dans cette cause essentielle. Nous voulons également faire comprendre aux autorités françaises que nous ne céderons pas et que nous continuerons à nous battre pour notre avenir."