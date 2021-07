Une trentaine d’entreprises corses inscrites sur un annuaire anti pass sanitaire

Bernard Mattei, restaurateur en Castagniccia, s’est inscrit lui aussi sur Animap. « J’ai fait ça parce qu’on essaie de tenir un peu debout, d’être humains. On est sur une île, on est des petites régions de montagne et on nous bombarde comme s’il y avait la peste ou la galle » déclare t-il. Pour lui, les décisions gouvernementales sont « exagérées » et représentent une privation de liberté démesurée. Au 1er août, la loi lui imposera pourtant de demander un pass sanitaire à ses clients. « Je ne dis pas que je n’accepte pas la loi, mais je trouve que c’est trop ». Ne craint-il pas les sanctions ? « Ça fait peur bien sûr, mais est-ce-qu’on est dans la réalité ? » interroge le restaurateur. « Là nous sommes trois dans la salle, dont un chien… Franchement... On verra. »



En cas de non-respect du pass sanitaire, les commerçants concernés risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d’amende, selon l’avant-projet de loi préparé par le gouvernement.