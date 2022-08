Une semaine de spectacles au menu des 24e rencontres internationales de Théâtre en Corse

Durant toute la semaine du 6 au 13 août, les villages de Pioggiola , Mausoleo , Olmi è Cappell a et Vallica mettront à l'honneur le théâtre à l'occasion des 24e Rencontres internationales de Théâtre en Corse. Des journées théâtrales qui se déclineront sous plusieurs points forts, d'activités denses chargées et variées, notamment des ateliers de réalisations, des représentations.



Serge Nicolai , directeur artistique et pédagogique de L’Aria et directeur de ces 24e Rencontres, revient plus en détail sur ce riche programme. "Cette année, ce sont les 24e Rencontres internationales de Théâtre en Corse, et c'est un rendez-vous qui se pérennise. Nous sommes très heureux de pouvoir rouvrir les portes de nos ateliers au public. Nous fabriquons du théâtre de manière pédagogique ".



Depuis le 18 juillet, 7 intervenants encadrent ainsi 64 stagiaires venus d'un peu partout dans le monde. "Ils sont venus pratiquer de manière professionnelle ou amatrice le théâtre". En tout, 100 personnes en résidence artistique, dont l'équipe technique de 12 intervenants professionnels de scénographes, décorateurs, costumiers et ingénieurs du son et lumière .

Un groupe d'artistes au service du théâtre que nous aurons l'occasion de présenter du 6 au 13 août".



Mais le théâtre ne peut se faire sans son public. "Nous avons travaillé et fabriqué des spectacles. Nous invitons donc le public à venir découvrir notre travail et le partager. Tous les jours il y a des ateliers ouverts au public où ce public devient " spect - acteur".





Un programme étoffé

Tous les matins, chacun peut venir pratiquer le théâtre dans des ateliers qui sont également ouverts aux enfants. Il y a le cirque, les ateliers d'écriture, les cours de chants, la pratique théâtrale et de nombreuses rencontres, notamment avec l'acteur Yoshi Oïda , Parrain de la 24e édition, un des derniers acteurs du célèbre metteur en scène de Peter Brooke , décédé cet été.



Tous les jours, à partir de 11h, un rendez-vous est donné à tous les stagiaires pour travailler les pièces de Molières, au cœur des villages de Vallica et de Mausoleo . Le public peut ainsi se promener dans les villages et découvrir des scènes de grands classiques de Molières et en costume. Sont également organisées des tables ouvertes entre le public et les artistes où l'on peut discuter des spectacles vus la veille. À 18h et à 21h, les représentations de spectacles. À 23h, les projections sur des écrans de cinéma en plein air avec Cinemaquis , un jeune cinéma itinérant en Corse. Il est possible de passer une journée entière dans le Giussani , on peut se restaurer sur place. Il est donc impossible de s'y ennuyer.