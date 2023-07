Une plongée étoilée avec le Club ajaccien des amateurs d'astronomie

Vignola,

Vénus

En outre, chaque lundi soir jusqu'à la fin août, le club organise une expérience inédite en France :

des sorties astronomiques en mer dans le golfe d'Ajaccio à bord d'un vieux gréement.

De 21h à 23h30, cette escapade nocturne permet de contempler le ciel étoilé dans un cadre enchanteur.

Accompagnées d'explications sur les étoiles et les bases fondamentales de l'astronomie, ces soirées en mer sont également agrémentées de contes mythologiques en lien avec les constellations visibles dans le ciel nocturne.

« C’est une très belle animation pour laquelle nous avons énormément de retours très positifs. Il y a même des gens qui le refont plusieurs fois », se réjouit Lucien Luciani

Tous les quinze jours, le club accueille également le public directement dans son observatoire de Vignola, où ses télescopes o

ffrent la possibilité de découvrir d'un peu plus près les plus belles étoiles et constellations observables dans notre hémisphère à cette période de l'année.

Si le même programme que celui décliné lors des soirées observatoire sera proposé, cette fois il se déroulera dans le cadre de cette manifestation nationale existant depuis 1990 que le club d'Ajaccio relaie avec enthousiasme.

Une

occasion idéale pour

a soirée commencera à 22 heures, mais l’accueil du public se fera dès 21h30

À noter que toutes les activités du club nécessitent une réservation préalable via son site Internet

En plein milieu de l’été, alors que le ciel est dégagé et se pare de milliers d'étoiles, le Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie a élaboré un programme estival captivant qui promet d’éduquer et de fasciner les adultes et les enfants. Niché au Centre Scientifique deoù se situe son observatoire, le club propose un programme permettant notamment d’observer les événements marquants qui auront lieu dans le ciel cet été, comme l’observation de la planètequi laissera petit à petit la place à la planète Saturne et ses anneaux., le président du club d'astronomie.Une expérience qui sera également possible lors des Nuits des étoiles, les vendredi 11 et samedi 12 août.partager ensemble la fascination pour le ciel étoilé. L