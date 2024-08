Une nouvelle vague de chaleur attendue ce week-end, selon Météo-France

Le répit n'aura été que de courte durée pour certains départements: alors que les Bouches-du-Rhône et la Corse étaient encore en vigilance orange canicule jusqu'à dimanche, le mercure va commencer à repartir à la hausse dès vendredi matin, la chaleur se propageant progressivement sur une large moitié sud du pays, à la faveur de conditions anticycloniques ensoleillées.



Alors que les deux départements de l'ile sont toujours en carte jaune, vendredi, six départements (Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Pyrénées-Orientales) seront en orange, le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, pour la canicule dès midi. Et cela pourrait s'étendre aux département alentours au cours du week-end, prévient le prévisionniste national.

C'est en effet à partir de samedi que les fortes températures gagneront le nord de la France. La chaleur se renforcera dimanche avec la remontée d'une masse d'air encore plus chaude sur le pays. Dans le sud-ouest que les températures devraient être les plus éprouvantes, avec jusqu'à 40°C, même si la vague de chaleur devrait y être brève. En revanche, dans le sud-est, l'épisode marqué par des températures maximales entre 36 et 38°C devrait se prolonger, avertit Météo-France, ajoutant que les prévisions quant à la durée et à l'intensité exactes "seront affinées dans les prochains jours".