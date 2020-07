Une nouvelle manifestation contre les violences sexuelles ce dimanche 19 juillet à Calvi

Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles est organisée le

dimanche 19 juillet à 18h devant la Sous- Préfecture de Calvi.

Voulant relayer et prolonger la dynamique des mobilisations qui ont eu lieu en Corse autour de cette thématique, divers groupes de militantes féministes, mais aussi des femmes de tous horizons dans une démarche intergénérationnelle, lancent un appel aux femmes et hommes de Balagne, afin qu’ils démontrent dans la rue leur solidarité avec les victimes de violences sexistes et sexuelles.