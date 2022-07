Une nouvelle équipe et un partenariat inédit pour le GFCA Volley

Nikolaï Kratchkovsky, entraineur adjoint du club, lève le voile sur le nouvel effectif - en l’absence du coach Franck Fernandez, retenu sur le continent. L’équipe (voir la composition ci-dessous) présente une moyenne d’âge de 22 ans, et culmine à 1 mètre 96. Pour la constituer, le club a mis en place une cellule de recrutement, composée de neuf membres, pour créer « un noyau dur de trois joueurs de l’équipe professionnelle et un joueur du centre de formation de la saison dernière, auxquels nous avons agrégé quatre nouveaux joueurs professionnels, et cinq joueurs du CFC », détaille le président. Le recrutement n’étant pas terminé, l’équipe dispose à ce jour de sept joueurs professionnels et six du centre de formation.



« Ce nouveau groupe comporte une solide base de réception et une plus grande densité physique au filet et au service », commente Sylvestre Sammarcelli. Le club a voulu faire le choix de réunir « l’expérience et la jeunesse », dans un état d’esprit « combatif et ambitieux ». Cette saison, l’équipe réserve évoluera dans le nouveau championnat Elite Avenir, qui regroupe les 21 centres de formation des clubs professionnels de Ligues A et B et « se situera au plus haut niveau fédéral national de la Fédération Française de Volley », ajoute le président.