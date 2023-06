Une journée magique pour les enfants de l'IME "A Casarella" grâce au Rotary Club d'Ajaccio

Cette journée exceptionnelle a offert à Emilie, Maya, Aline, Billel, Marion, Rayan, ainsi qu'à bien d'autres, une après-midi ludique pour clôturer en beauté cette année scolaire pendant laquelle les enfants de l'IME (Institut d'Éducation Motrice) ont eu la chance de bénéficier de séances de rééducation grâce à l'équithérapie et à la médiation animale, leur permettant de partager des moments privilégiés avec des chevaux et des poneys. Ces animaux, dotés d'une sensibilité incroyable, ont su offrir leur affection inconditionnelle et sembler sourire à ces enfants, comprenant intuitivement ce que parfois les humains ont du mal à appréhender.



"Nous ne saurions oublier l'engagement exemplaire d'Anne France et Marlène de l'IME "A Casarella", ainsi que celui des soignantes, qui ont fait preuve d'une douceur et d'une disponibilité admirables. Le sourire radieux d'Océane, la maîtresse d'équitation, qui a guidé les chevaux tout au long de cette après-midi, a apporté une joie contagieuse à tous les participants", souligne Pierre Franceschi, responsable communication du Rotary-club d’Ajaccio qui tient également à exprimer sa reconnaissance "envers les membres du Rotary Club, Christine, Marcelle, David, Jean-Paul et Pierre, qui se sont mobilisés pour rendre possible cette après-midi conviviale, véritable rencontre marquant la fin de l'année pour tous les participants."



Cette journée ne constitue qu'une partie de l'action plus vaste que le Rotary Club d'Ajaccio a prévue de déployer tout au long de l'année rotarienne à venir. L'engagement de ce club se veut résolument tourné vers l'amélioration du quotidien des enfants, ainsi que la promotion de l'inclusion sociale.