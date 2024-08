Une journée intense pour les Sauveteurs en Mer de Propriano, trois Interventions en moins d'une heure ce 1er aout

L’après-midi a débuté avec une intervention à 17h16, lorsque cinq personnes se trouvant à bord d’un voilier de 16 mètres en avarie de moteur ont sollicité de l’aide près de Porto Pollo, dans la commune de Serra di Ferro. La vedette SNS 130 a été déployée pour les ramener en sécurité au port de Propriano, assurant ainsi leur sécurité ainsi que celle de leur embarcation.



Peu après, à 17h57, un autre appel a été reçu concernant un kitesurfeur en difficulté au large d’Abbartello, dans la commune d’Olmeto. La vedette de sauvetage SNS 130 a une nouvelle fois été mobilisée et a réussi à récupérer le kitesurfeur.



À 17h58, les équipes ont dû faire face à une situation médicale d'urgence sur la plage de Cupabia, dans la commune de Coti-Chiavari, où une personne présentait des douleurs thoraciques sévères. Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco, SNS 7-012, a collaboré avec un les sapeurs-pompiers et et une équipe SAMU 2A pour fournir les premiers soins et évacuer la personne vers une structure médicale adaptée.