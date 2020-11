Une jeune balanine crée le premier sac à main en peau de pomme 100% made in France

Allier écologie et élégance, c'est la volonté de la jeune calvaise Lélia Filippini, 22 ans qui a lancé ce 2 novembre dernier, une marque de maroquinerie conçue en Corse et fabriquée à Lyon.En 2019, Après une licence information et communication à l'Université de Corse, Lélia Filippini intègre le pôle pépite de Corte où elle commence à se renseigner sur les différentes façons de concevoir des sacs.Cuir animal et tanins chimiques ne correspondent pas à sa vision de ce que doit être la mode en 2020. Soucieuse de son impact écologique, elle tente de trouver une alternative. Après de nombreuses recherches, la Calvaise prend connaissance d'une nouvelle matière : l'appleskin, un cuir à base de déchets compactés de pommes. "En France on utilise des cuirs très polluants, l'appleskin c'est une bonne alternative qui respecte l'environnement", assure Lélia Filippini.Après sa découverte, il reste encore à trouver des artisans français qui travaillent ce matériel.La jeune femme commence à se tourner vers les artisans insulaires mais n'arrivent pas à trouver des ateliers qui s'adonnent à la façon du cuir de pommes. Elle commence alors à chercher sur le continent et trouve son bonheur chez un artisan maroquinier basé à Lyon. "J'ai eu un coup de coeur pour sa façon de travailler", raconte la créatrice.Les produits deutilisent du coton tissé et teint en France, certifié Oeko-Tex Gots, la petite métallerie (fermoir, fermeture éclair) est réalisée en laiton ou en zamak éco-certifié.Avec sa marque de maroquinerie éco-responsable, Lélia Filippini, s'impose comme une pionnière du cuir végétal, 100% made in France. "Je suis attachée auconfie-t-elle.Mais la qualité à un prix. Pour le modèle Prime, aux lignes épurées et chic comptez tout de même 950€. Certaines pièces sont des modèles uniques pour lesquels il faudra débourser 1200€.Les sacs sont disponibles en précommande sur le site internet de la marque