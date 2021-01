Une fête de Sant'Antone Abbate sans procession à Aregnu

Sant'Antone-Abatte, patron des bergers, des éleveurs et des agriculteurs a été célébré dans la foi et la ferveur ce dimanche en l'église paroissiale d'Aregnu en Balagne.

Malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la tradition a été respectée, et ce même si pour les raisons évoquées la traditionnelle procession n'a pu se dérouler.

Dans les jours qui précédent cette fête di Sant'Antone-Abatte, comme le veut la tradition, les gens du village sont allés à la cueillette des oranges, avant d'orner la statue de cet agrume de saison, richesse de la plaine d'Aregnu.

Comme à chaque fois, l'église paroissiale était bondée à l'heure ou l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagne présidait la messe, entouré des frères de Saint-Jean installés au couvent Saint-Dominique de Corbara, des Soeurs du Rosier de l'Annonciation qui occupent le Couvent de Marcassu à Cateri et autres religieux.

De nombreux confrères étaient également présents.

Parmi les fidèles, on notait la présence du maire d'Aregnu David Calassa et de plusieurs membres de son conseil municipal ainsi que d'élus des communes avoisinantes.

A l'issue de la messe, le Saint a été porté à l'extérieur, non pas pour l'habituelle procession interdite comme on l'a dit en raison des mesures sanitaires mais pour que l'abbé Valery puisse procéder à la bénédiction aux quatre points cardinaux du Saint et des oranges, avant de retourner à l'église.

Tous les participants récupéraient, ensuite, les oranges bénites et comme de coutume, tous se retrouvaient en famille pour partager le déjeuner.