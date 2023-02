Une explosion détruit un bar à Sartène

Une explosion s'est produite dans la nuit de jeudi 2 à vendredi 3 février vers 2h30, dans le bar le Cyrnos, situé place Porta à Sartène. Le souffle n'a fait aucune victime mais l'établissement a été détruit.



La forte explosion a entraîné l’effondrement partiel du toit de l’immeuble de quatre étages et un appartement situé au 1er étage a aussi été touché. Les quatre habitants du bâtiment ont été évacués par les pompiers et les gendarmes qui ont procédé à la mise en place d'un périmètre de sécurité.



Une enquête pour "destruction par un moyen dangereux pour les personnes" a été confiée ouverte par le procureur de la République d'Ajaccio et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse.



Des techniciens en identification criminelle (Tic) d'Ajaccio se sont rendus sur les lieux pour recueillir des indices malgré le fait que la puissance de l'explosion n'ait pas laissé des résidus qui auraient permis aux enquêteurs de déterminer le type d'explosif employé.