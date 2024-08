Une enquête ouverte après l'incendie dans le centre de stockage de déchets à Sarrola-Carcopino

Deux jours après l'incendie qui a ravagé une entreprise de recyclage de matériaux à Sarrola-Carcopino, appartenant à la société Environnement Services, spécialisée dans la gestion des déchets et exploitant des installations classées pour la protection de l’environnement., et après avoir été saisi par la préfecture de Corse-du-Sud, le parquet d'Ajaccio a annoncé l'ouverture d'une enquête.



En effet, à la suite dede ce sinistre et après inspection du site par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), un procès-verbal a été dressé à l’encontre de la société Environnement Services le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête des chefs de "exploitation par personne morale d’une installation classée pour la protection de l’environnement non enregistrée, exploitation par personne morale d’une installation classée non enregistrée ayant porté une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou dégradé substantiellement l’environnement, modification notable d’une installation classée autorisée, de son mode d’utilisation ou de son voisinage sans notification préalable, exploitation d’une installation classée autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques."



L’enquête a été confiée à la Section de recherches d’Ajaccio, à la DREAL et à l’Office français de la biodiversité (OFB), en co-saisine. Toutefois, le parquet d’Ajaccio s’est dessaisi du dossier au profit du pôle régional environnemental du parquet de Bastia, spécialisé dans ce type d’affaires.