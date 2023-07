Une édition hautement politique des Scontri Populari de Core in fronte

Sur le parvis de l’église Saint-Roch à Bastia, Core in Fronte tenait une conférence de presse ce lundi 10 juillet, afin d’annoncer le programme des 4èmes Scontri Populari. En lien avec le vote de l’Assemblée de Corse pour un statut d’autonomie il y a quelques jours, c’est une édition plus politisée que les précédentes qui se tiendra ce dimanche à partir de 10 heures à Ponte-Novu. « Nous avons voulu inscrire cette 4e édition des Scontri Populari dans la continuité de celui-ci », explique Félix Benedetti, représentant du parti, en marquant la satisfaction du mouvement vis-à-vis « du déroulement des derniers débats ».



Selon les militants du parti, malgré « les peaux de bananes » balancées par la droite et l'État français qui restent « dangereuses en tentant de circonscrire le débat », la question de l’autonomie de la Corse semble avancer. Core in Fronte encourage de facto la population à monopoliser le sujet. « Il faut que le peuple insulaire s'accapare ce projet pour que cela soit le sien et pour que Paris sente qu’il y a un rapport de force populaire, sinon cela sera difficile de relever le défi », indique Félix Benedetti.



Pour cela, le représentant de Core in fronte rappelle qu’il ne ferme aucune porte à aucun groupe politique. « Nous avons toujours dit que nous étions prêts à partager l’étape de l’autonomie avec les partis autonomistes et progressistes », souligne-t-il. Il en profite aussi pour saluer la décision de Pierre Ghionga, conseiller territorial siégeant jusqu’alors dans les rangs d’Un Soffiu Novu, qui a décidé de prendre à contre-pied l’opposition de son propre parti en quittant celui-ci. « Nous saluons son choix, car il ouvre la voie à un processus de solution politique. Au-delà des autonomistes, il montre que c’est possible et que la démocratie c’est laisser le droit de choisir », se réjouit Félix Benedetti.



Pourtant, un flou politique semble s’être installé à cause des nombreuses oppositions sur le texte récemment voté à l’Assemblée de Corse. Une chose que veut éviter Félix Benedetti en appelant au rassemblement. « Nous faisons tout notre possible pour ne pas embrouiller le peuple corse. Les militants de Core in Fronte attendaient que le parti tienne sa ligne, et il l’a plus que tenu, car il y a d’autres tendances qui sont venues s’accrocher à notre message, donc ils sont satisfaits. Il fallait montrer qu’il n’y avait pas de contradiction, mais bien une étape commune entre indépendantistes et autonomistes », note encore le représentant du mouvement.



L’arrivée de cette 4e édition des Scontri Populari s’inscrit donc totalement en adéquation avec l’actualité politique de l’île. Au seront notamment abordés les thèmes de la drogue, des Airbnb et du coût de la vie en Corse. « Les Scontri Populari deviennent un rendez-vous annuel, nous tournons dans toutes les régions de Corse. Cela nous permet de débattre même avec ceux qui ont des idées opposées aux nôtres, et parfois de voir si nous nous sommes trompés sur certains sujets », conclut le représentant de Core in Fronte.