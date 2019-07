Une déception vite oubliée après l'annulation du concert d'Aya Nakamura à "Calvi on the rocks"

Elle devait être l'une des têtes d'affiche de la 17ème édition de "Calvi on the rocks". Ils étaient très nombreux a avoir "calé" cette soirée de samedi pour partager cet instant avec la nouvelle star du rap français.

Tout était parfait, jusqu'à ce qu'un communiqué de l'organisation qui annonçait que la chanteuse connue notamment pour son titre "Djadja" ne s'était pas déplacée en Corse pour raison de santé.

Une annonce qui se transformait par une immense déception pour ses fans mais qui, compte tenu du contexte de "Calvi on the rocks", se dissipait très rapidement, tant les solution de rechange sont nombreuses.

En fait, les festivaliers étaient présents au théâtre de verdure et on fait la fête avec les artistes présents avant de déferler vers les quais de Calvi pour prendre d'assaut les établissements partenaires.

A l'Eden par exemple, c'est non sans fierté qu'on postait des photos de la foule qui dansait en ajoutant comme commentaire "Record historique".

Une fête qui se poursuivait dans la citadelle, chez "Tao".

A l'heure du laitier, on pouvait voir de nombreux festivaliers le long de la route, rentrant chez eux dans une ambiance festive et très bon enfant.

Il en sera ainsi jusqu'à mercredi!