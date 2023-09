Une décennie de style et de partage : L'association Vide-Dressing Corse fête ses 10 ans à Biguglia

Une décennie de style, d'échanges et d'engagement éco-responsable : c'est ce que se prépare à célébrer l'association Vide Dressing Corse, qui fêtera son 10e anniversaire lors d'un événement emblématique qui se tiendra à la salle des fêtes de Biguglia, le dimanche 17 septembre.



L'association, dont la mission est d'organiser des vides dressings pour encourager la vente et l'achat de vêtements issus des placards, a non seulement joué un rôle essentiel dans la promotion de la mode durable, mais a également contribué à renforcer les liens sociaux et à mettre en lumière les créatrices corses dans divers domaines.

L'événement qui marque le 10e anniversaire promet d'être une véritable expérience de shopping unique pour les amoureux de la mode, les chasseurs de trésors et les familles en quête d'articles à la fois abordables et tendance. Les exposants de toute la région présenteront une variété exceptionnelle de pièces, allant des vêtements vintage aux créations contemporaines, en passant par les accessoires et plus encore.



L'ambiance de la journée sera animée par des ateliers pour enfants, des défilés de mode, des stands de voyance, de photographie et de beauté. De plus, les visiteurs auront la chance de participer à une tombola exceptionnelle, dont les fonds iront soutenir l'association Inseme, dédiée à l'aide aux personnes malades pour leurs déplacements sur le continent.



Pour cette édition spéciale de rentrée scolaire, le vide-dressing se concentre non seulement sur les adultes, mais propose également une sélection remarquable pour les plus jeunes. Parents et enfants pourront trouver des tenues élégantes et responsables, allant de l'école aux activités sportives, en passant par les moments spéciaux. Cette offre alignée sur des principes durables permettra de concilier style et engagement environnemental.



L'événement, qui promet une expérience shopping unique, est ouvert à tous et l'entrée est gratuite.