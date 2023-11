« Une catastrophe sans précédent », deux semaines après les tempêtes, Corte évalue les dégâts

Ce lundi, un Conseil municipal s'est tenu à Corte. Un peu plus de quinze jours après la tempête qui a provoqué d'importants dégâts en ville ( lire ici ) et dans toute la vallée de la Restonica, Xavier Poli tenait à faire le point sur le sujet. Il nous explique.- La tempête qui nous a frappés remonte aux 2, 3 et 4 novembre dernier. J'ai jugé normal et important de faire le point afin d’informer les élus et la population sur les dégâts qu'elle a engendrés et sur les réponses que nous souhaitons apporter. J'ai présenté, à l'occasion de ce conseil municipal, un bilan exhaustif des actions que nous allons mettre en place pour faire face à cette catastrophe sans précédent, notamment sur les infrastructures de compétence communale qui sont les nôtres. J'ai souhaité détailler ce que l'on prévoit dans le domaine.- Oui, justement, le 29 novembre prochain, nous allons à nouveau préciser ce qui relève de la commune et les dégâts qui ont touché les infrastructures qui y sont rattachées. Mais nous allons aussi faire le point sur celles qui dépendent de la région et de l'État. À ce titre, le Préfet et le Président de région ont fait le déplacement, vendredi dernier, en Centre Corse. Lors de cette visite de terrain, ils ont pu, à nouveau, constater l'ampleur des dégâts et la tâche qui nous attend.- Dans l'ensemble, les dégâts sont considérables, que ce soient ceux qui ont touché la commune, comme le pont de Baliri, mais aussi la vallée de la Restonica et le pont de Tragone bien sûr. La présence du Préfet et de Gilles Simeoni était indispensable, vendredi, afin que l'on estime ensemble l'étendue des dégâts et la réponse la plus rapide que l'on puisse apporter. Nous serons encore ensemble, tous les trois, pour la conférence de presse. Je le répète : « c'est une catastrophe sans précédent ».- Un peu plus de 3 millions, c’est à affiner. Nous attendons le premier retour d’expertise du Cerema. Cet établissement public relève du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, il accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport. C'est une référence dans le domaine, nous avons d'ailleurs déjà fait appel à eux pour de futures infrastructures de la commune comme le projet de voie douce. Celle qui doit relier les campus Grimaldi et Mariani ( lire ici ).- Après avoir paré au plus pressé, nous sommes dans une phase de reconstruction. Par exemple, le pont de la Restonica, situé quelques mètres au-dessus du camping Tuani, a été fortement endommagé par ces intempéries. Un plan d'urgence a été mis en place pour sécuriser l'endroit. En attendant d'assurer sereinement la mission de sécurité et la remise en état du pont, il reste fermé à la circulation. On continue de découvrir des dégâts, nous devons vérifier un maximum d'endroits. Pour le pont de Baliri, il faut évidemment penser à l'urgence pour le bien de la population, mais aussi à plus long terme.- Évidemment ! Dans sa dimension économique comme humaine. La vallée de la Restonica est un poumon écologique et économique. Les cortenais y sont particulièrement attachés.