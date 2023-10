Une cagnotte en ligne pour aider la formation de six jeunes séminaristes corses

En Corse, un vent de renouveau souffle sur les vocations religieuses, alors que six jeunes insulaires ont choisi de consacrer leur vie à la foi et à la spiritualité en devenant prêtres. Cette décision courageuse a ravivé l'espoir d'une renaissance des vocations religieuses dans la région, marquée par une longue période de déclin.Petru Saveriu Luciani, Maxime Bolus, Thomas Castelli, Paul-Antoine Ettori et Joseph Berger se préparent à embrasser la voie du sacerdoce, un chemin semé d'obstacles, notamment financiers. La formation de ces futurs prêtres représente un coût significatif, environ 28 000 euros par an et par séminariste pour le diocèse de Corse.Pour répondre à ce défi, des jeunes confrères corses ont récemment initié une cagnotte en ligne. Leur engagement découle d'un voyage au Saint-Siège lors de la création du Cardinal Bustillo, au cours duquel ils ont été profondément inspirés à soutenir l'Église de Corse."Cela faisait des décennies que nous n'avions plus eu autant de vocation sur notre terre. Six jeunes Corses ont fait le choix de tout quitter pour consacrer leur vie à la spiritualité, à la foi, et se mettre au service de leur communauté. Ils seront demain les curés de nos paroisses aux quatre coins de notre île," expliquent les jeunes homme à l'initiative de la cagnotte, déterminés à apporter une aide financière essentielle pour permettre aux séminaristes de poursuivre leur vocation."Sustenite a vucazione corsa è regalate à sti giòvani seminaristi a sperenza, per fà ch'elli diventessinu dumane i nostri preti corsi è ch'elli ci sianu sempre di più preti corsi per purtà u missaghju di u Vangeliu," exhortents-ils, fiers d'avoir saisi le sens profond des paroles que le Cardinal Bustillo a prononcées lors de son homélie à la Basilica dei Santi XII Apostoli de Rome. A cette occasion le prélat a insisté sur l’impérative nécessité d’une cohérence dans nos actions : "Il ne suffit pas d'aller à la messe et de communier matin, midi et soir, si vous n'êtes pas cohérent dans votre vie, dans votre relation aux autres." Et ces jeunes confrères ont pris ces paroles à cœur et agissent aujourd'hui en toute cohérence, à travers leur soutien aux futurs prêtres de Corse.Le lien de la cagnotte, vous trouverez toutes les informations utiles ici