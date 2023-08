Une « année exceptionnelle » pour les pontes de tortues caouannes en Corse

Excellente nageuse, mais pas très à l’aise sur la terre ferme, la tortue caouanne ne sort d’ailleurs de l’eau que pour pondre dans le sable lors d’une saison qui s’étend entre mai et août. « La nature est ainsi faite qu’une tortue va alors pondre 80 à 100 œufs environ tous les 15 jours », précise Cathy Cesarini. Il faudra alors compter 40 à 60 jours pour voir éclore petites tortues. À l’heure où les plages font le plein, des mesures de protection avec installation de barrière ont donc dû être mises en place afin de préserver les nids. « L’intérêt c’est de les protéger des prédateurs volontaires comme les chiens ou les renards, mais aussi involontaires comme des enfants qui vont creuser, ou des personnes qui pourraient mettre un parasol dans le sable sans se rendre compte qu’il y a un nid et le détruire », détaille la présidente de l’association CARI. Toutefois, une ponte trop tardive dans la saison peut aussi causer divers problèmes plus compliqués à contrer. « On sait qu’en octobre la mer monte et peut détruire les nids qui ne sont pas assez hauts sur la plage. Et puis la température de l’eau et du sable n’est plus assez clémente pour les tortues », signale la spécialiste. En outre, elle dévoile que la place des œufs dans le nid a également beaucoup d’importance. « Ce n’est pas la même température tout au fond du nid qu’à la surface et cela va définir le sexe ratio. Si l’œuf est plus au chaud, ce sera une femelle, s’il est plus au froid ce sera un mâle », expose-t-elle en relevant de facto qu’une ponte trop tardive pourrait amener uniquement à des naissances de mâles.



Mais même les conditions idéales sont réunies, très peu d’œufs finiront par éclore. Et encore moins de petites tortues atteindront l’âge adulte, celles-ci devant déjouer de multiples prédateurs, à l’instar des oiseaux pendant leur voyage vers la mer, mais aussi des poissons une fois qu’elles auront rejoint l’eau. « Et puis leur croissance est très lente et il peut y avoir collision avec les bateaux, interaction avec la pêche, la pollution, le plastique, les hydrocarbures », reprend Cathy Cesarini. Malgré tout, ce reptile fascinant pourra vivre très longtemps si les conditions sont réunies. Une vie dont on sait d’ailleurs encore peu de choses tant cet animal reste mystérieux. « Entre le moment où les petites tortues vont rejoindre la mer, et le moment où on va voir les juvéniles qui ont une circonférence de 30 à 40 cm de carapace, on ne sait rien. Il y a encore tellement de choses à découvrir ! », s’émerveille cette amoureuse des écosystèmes marins.