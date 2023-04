Un voyage humanitaire au Cambodge pour quatre étudiants infirmiers de Bastia

Depuis quelques années, les étudiants infirmiers de l’institut de formation de Bastia ont pris l’habitude de réaliser des voyages humanitaires pour clôturer leur cursus. Tradition qui devrait être perpétuée par Clara, Emma, Elisa et François-Marie, dont l’association « Aiutu e curà », créée au mois de janvier dernier, vise à financer un projet de déplacement au Cambodge, en Asie du Sud-Est. « C’est un pays qui est vraiment dans le besoin au niveau médical », explique Emma Cazalic-Bontempi, secrétaire d’Aiutu e curà. « On va passer par une association, qui nous enverra sur différents sites, comme des dispensaires ou des hôpitaux, en fonction des besoins humains sur place. »Concrètement, les quatre aspirants infirmiers, qui seront « considérés comme des infirmiers » là-bas, devraient être amenés à « faire des prises de sang, des vaccins, des pansements... », énumère Emma Cazalic-Bontempi. Aidés par un traducteur et logés dans un orphelinat, ils auront l’occasion d’apporter de l’aide tout en perfectionnant leur apprentissage du terrain. « Comme les Cambodgiens manquent de personnel et de matériel, on va aussi essayer d’amener du matériel médical. Donc on compte se renseigner auprès des hôpitaux de Corse, pour voir si ils peuvent donner des choses. »Forcément, un tel voyage a un coût, et c’est justement pour cela que l’association Aiutu e curà a vu le jour. « On a ouvert une cagnotte et on a essayé de démarcher différentes entreprises », explique la secrétaire. « Normalement, si tout se passe bien, on devrait partir en février 2024, pour une durée de cinq semaines. »Si vous voulez aider les quatre étudiants infirmiers, ou simplement suivre leur aventure, rendez-vous sur Instagram ( aiutu_e_cura ).