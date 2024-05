Corsica Cyclo GT 20 : la dernière étape à Damerval, la victoire à Juien Ricci

L'écart que le séparait des deux premiers du classement n'était certes pas insurmontable ce dimanche matin pour l'ultime journée de course qui menait les coureurs de Ghisoni à Bonifacio (154 km) et surtout un chrono de 110 km entre Ghisoni et le col de Bacino à 810 m d'altitude.



L'exercice a particulièrement réussi à Ricci qui a repris tout le retard qu'il comptait sur Rolland et Castelli, son coéquipier du Vélo club de Furiani-Agliani.

Au terme du cinquième jour de course marqué par la victoire sur le fil par Damerval devant Ricci, qui terminait dans sa roue, le verdict du chrono mettait fin au suspense.

La victoire n'était ni pour Rolland ni pour Castelli.

C'était celle de Julien Ricci. Et elle était belle.