Jean-Félix Acquaviva : « Il y a un chemin pour réussir à faire adopter le projet constitutionnel de la Corse »

- Le projet constitutionnel suscite à la fois une levée de boucliers à Paris et le désir de régions d’obtenir autant, ce qui donne du grain à moudre aux Jacobins. Tout cela n’est-il pas préjudiciable ?

- Oui et non ! Oui, si nous étions restés sur ce tempo-là aujourd’hui, cela aurait pu s’enflammer. Mais ce n’est pas un débat d’opinion. Les saillies médiatiques, que vous évoquez, ne concernent que quelques individus, toujours les mêmes d’ailleurs, et n’ont pas embrasé les médias français. Ce sont des militants de l’anti-autonomie de la Corse que l’on compte sur les doigts de la main. Cela n’a pas bousculé l’opinion politique française, ni le Parlement. Non, parce que les choses sont plus raisonnables. Quant aux régions, comme la Bretagne ou autres qui sont rentrées dans le sujet de la Corse, elles ont leur propre mission de décentralisation pilotée par Éric Woerth qui doit faire des propositions sur la décentralisation en termes de fiscalité et de compétences pour les régions de droit commun, les départements, communes et intercommunalités. Cela ne concerne pas la Corse qui suit son propre processus développé sous l’angle de sa singularité. La codification des débats reste bien visible. Le besoin de décentralisation dans la République française n’est pas le même débat que l’autonomie législative et réglementaire de la Corse qui a sa propre trajectoire. Cela a été bien été admis par l’ensemble des parties prenantes, y compris aujourd’hui par le Parlement lorsqu’il va se structurer pour en débattre.



- Vous retrouverez ces mêmes opposants lors du débat parlementaire s’il a lieu. Ne craignez-vous pas leur capacité de nuisance ?

- Bien sûr, on retrouvera les mêmes gardiens du temple qui ont du mal à évoluer et qui se lèveront comme dans une guerre sacrée pour empêcher à tout prix cette autonomie. Et ceci, pour des raisons purement dogmatiques, idéologiques et interprétatives. Ils font peu de cas des problèmes de la population corse, de la spéculation immobilière, l’inflation des prix du carburant et des produits de première nécessité, la question linguistique ou la nécessité d’avoir une politique culturelle, patrimoniale et archéologique, ou même le besoin d’une autonomie énergétique. Ils sont là pour défendre le bastion et la citadelle d’une république égalitariste et uniforme, figée, qui serait celle de 1793 ! C’est ça la vérité ! Mais, depuis la République a évolué ! Ces gens ne sont pas sans capacité de nuisance, mais on voit bien qu’ils sont de plus en plus isolés. On n’est plus, je le répète, il y a 20 ou 30 ans où on levait les bras au ciel quand les Nationalistes parlaient d’autonomie de la Corse ! A nous de remporter le match démocratique et de démontrer qu’il n’y a pas de plan B au respect de la démocratie corse !



- Vous voulez que le débat s’ouvre d’abord à l’Assemblée nationale et pas au Sénat comme il est coutume sur des lois concernant les territoires. La question est-elle tranchée ?

- Cette question-là et cette prérogative-là, ce sera au gouvernement d’y répondre. Pour parler clairement, c’est au gouvernement de choisir d’inscrire dans le calendrier législatif la réforme dans des dates précises et au gouvernement de choisir s’il faut passer d’abord par le Sénat ou l’Assemblée nationale. À ce stade, il n’y a pas d’officialisation puisque pour l’instant, le Président de la République ne s’est pas s’exprimé. C’est lui qui est le garant des réformes constitutionnelles, donc ce sera à lui de dire comment s’inscrira dans le temps la réforme constitutionnelle concernant la Corse, et par quelle chambre va-t-on commencer.



Propos recueillis par Nicole MARI.