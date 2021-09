Un vol au-dessus du golfe d’Ajaccio pour dix-huit collégiens

Pour la troisième année consécutive, des élèves lauréats des concours « National de la Résistance » et « Bulles de mémoire » qui ont travaillé sur les périodes les plus douloureuses connues au XXe par la Corse, ont été récompensés. Un partenariat entre l’Armée de l’Air et de l’Espace, les Anciens Combattants et l’Aéroclub d’Ajaccio leur permet, en effet, de bénéficier d’un vol à 500 mètres d’altitude autour du golfe dans des appareils de petite taille accueillant trois personnes en dehors du pilote.

Ce mercredi, ils n’était que 18 sur les 130 lauréats de cette année que compte l’île. Tous venus de Corse-du-Sud et âgés de 14 ans révolus (condition sine qua none pour voler) à 18 ans, les classes de 6e et de 5e n’ayant pas la possibilité de participer en raison de leur âge.



Un projet ludique

Ce qui peut s’apparenter à une belle récompense, revient à Angelica Castellaggi, référente régionale des Anciens Combattants. « Il m’était paru nécessaire, souligne-t-elle, que ces élèves soient récompensés pour leur implication dans ce projet et participe, de manière concrète, à une action en partenariat avec une instance militaire. J’ai donc demandé à l’Armée de l’Air si elle pouvait apporter sa contribution à ce devoir de mémoire. Depuis trois ans, une telle journée est donc organisée au bénéfice de ces enfants. »

« Cette action permet de mettre en valeur les métiers de l’aéronautique, précise pour sa part l’adjdudant-chef Sébastien Patton, conseiller en recrutement, il y a bien sûr les métiers connus tels que pilote ou mécanicien mais nous disposons d’un panel assez important avec des formations en télécommunication (transmission), informatique et électronique (radars), agents de sécurité, pompiers, etc... »

Ce mercredi, ils se prénommaient donc Davia, Dea, Manoel, Lucca ou Hugo, venaient des collèges Laetitia et Fesch d’Ajaccio ou du collège de Sainte-Marie. Le rendez-vous était donné pour 9h30 à l’aéroclub d’Ajaccio, route de l’aéroport avec un petit-déjeuner concocté par l’équipe du président Laurent Appietto auquel étaient convié les parents accompagnateurs. En pleine effervescence, les enfants attendaient chacun leur tour pour grimper dans les deux appareils mis à disposition par le club sous la responsabilité de Vincent Bonino et Thomas Izarn, les deux pilotes instructeurs.

« Nous sommes excitées à l’idée de voir le golfe d’Ajaccio sous un autre angle, raconte Davia, cela paraît plus convivial et intimiste. »

« Une belle expérience, ajoute Dea, cela peut paraître impressionnant mais il y a un côté fascinant... »

Un peu plus loin, le premier trio qui se prépare à décoller reçoit les dernières recommandations. Les élèves monteront, à raison de trois à chaque fois et partiront pour un vol d’une trentaine de minutes.





40 jeunes corses recrutés chaque année à Solenzara

Il est près de 12h30 quand tous se retrouvent près du cockpit pour une photo-souvenir inoubliable. « C’était fabuleux et intéressant, commente Hugo, on a appris des choses. »

Pendant que quelques filles font des selfies à terre d’autres auront osé le même geste à 500 mètres d’altitude. Une belle journée qui pourrait susciter des vocations. Une centaine de jeunes corses franchissent le pas chaque année et participent aux tests de sélection. La base de Solenzara en recrute une quarantaine à chaque fois.

Une belle expérience, en tout cas qui vient confirmer la citation d’Antoine de Saint-Exupéry « L’avion réunit les hommes »