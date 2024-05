Tensions lors du déplacement d'Eric Zemmour à Ajaccio : les "forces de gauche et associations solidaires en Corse" réagissent

Lors de sa déambulation au marché d'Ajaccio dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, le président de Reconquête a été la cible de jets d'œufs accompagnés de cris de la part d'opposants qui l'ont traité de "facho" ou de "raciste de merde". Selon certains témoignages et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour aurait réagi à une agression physique d'une femme qui lui avait jeté un oeuf en donnant un coup de poing sur l'arrière du crâne de l'opposante. L'équipe d'Éric Zemmour a affirmé qu'il s'agissait d'une réaction défensive face à un groupe hostile et agressif, composé notamment de militants d'extrême-gauche. "Il s'est dégagé d'une femme qui est venue l'agresser. (...) Il n'a absolument pas fait preuve de violences", a assuré l'une de ses collaboratices sur le réseau social X. "Il n'a pas perdu ses nerfs, il s'est fait agresser par une quinzaine d'antifas, qui lui ont envoyé un œuf sur la tête et qui l'ont bousculé", a expliqué l'équipe d'Eric Zemmour à franceinfo.



Cependant, la version des faits diffère selon les parties. Les "forces de gauche et associations solidaires en Corse", ainsi que des collectifs féministes et de défense des personnes LGBT+, ont une lecture différente de l'incident. Selon eux, "Éric Zemmour, après avoir reçu un œuf, a frappé une militante de dos alors qu’elle était déjà maîtrisée par son service d’ordre." lit-on dans un communiqué signé par plusieurs associations et organisations corses qui accusent le "multi-condamné pour incitation à la haine" de de pas seulement "détester les étrangers" mais aussi les femmes qui "ne sont pas en reste dans son idéologie violente et réactionnaire."





Ensauvagement de l'extrême droite



Les organisations et groupes signataires du communiqué, parmi lesquels on retrouve Ajaccio Insoumise (groupe de la France Insoumise), l'Arcu LGBTQI+, l'APTC (Association Populaire des Tunisiens de Corse), Avvene Ghjustu e Resiliente, Bastia Insoumise, le Cap Corse Insoumis, Collages Féminicides Corse, Corsikanaki, Les amis de Danielle Casanova, GDM (Ghjuventu di Manca), Inseme à Manca, l'UCL, Per a Pace, Zitelle in Zerga, expriment leur préoccupation face à "l'ensauvagement de l’extrême-droite en Corse." Ils constatent d'ailleurs "une hausse du nombre de ratonnades et une intensification des propos déshumanisants proférés par les satellites locaux de Reconquête! envers les musulmans, les sans-abris et la communauté LGBTQIA+." Ces actes sont jugés par les "forces de gauche et associations solidaires en Corse" contraires aux valeurs traditionnelles de solidarité et de communauté de destin propres à la Corse. "Dans cette période cruciale, ils soulignent la nécessité de maintenir une unité face à la violence et aux dérives de l’extrême-droite."