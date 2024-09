Un vignoble de Patrimonio sélectionné dans le guide Randos vin en France

Les Éditions Helvétiq viennent de publier un nouveau guide dédié aux amateurs de nature et de vin : Randos Vin en France. Ce nouvel ouvrage s'inscrit dans la continuité du succès de Randos Bière, écoulé à plus de 70 000 exemplaires en France. Destiné aux randonneurs et amateurs de vin, ce guide présente 50 itinéraires soigneusement sélectionnés par Damien Courcoux, auteur et œnophile passionné. chacun se terminant de manière festive, "un verre à la main". Les parcours traversent les plus beaux paysages viticoles de France, offrant ainsi une double expérience de découverte : celle du terroir et de ses vins.



Parmi les randonnées proposées, l'une d'entre il y en a une à Patrimonio. Ce site, labellisé Grand Site de France, est décrit dans le guide comme "un lieu où se mêlent histoire viticole et paysages à couper le souffle". L’itinéraire débute sur la D047, "une route sinueuse qui traverse un paysage typique du maquis corse". Le guide invite les randonneurs à "explorer les recoins secrets de cette région sauvage", en passant devant le domaine Pastricciola et la ferme-brasserie Ribella, où "la bière millésimée hybride Alchemia, un mariage singulier entre moût de raisin nielluccio et moût de bière, est brassée avec passion".



La randonnée se poursuit le long des vignobles, offrant des vues spectaculaires sur le golfe de Saint-Florent. Les marcheurs sont guidés à travers le maquis jusqu'à la plage d'Olzoe, avant de rejoindre le célèbre domaine Orenga de Gaffory. Ce domaine propose une visite guidée qui plonge les visiteurs dans l’histoire du vignoble et du processus de vinification. Le guide décrit cette étape comme "une expérience intime, où chaque étape de la production, de la réception des raisins à la mise en bouteille, est révélée".



La visite se termine par une dégustation des vins du domaine, accompagnée de spécialités corses, offrant ainsi "une pause gourmande aux couleurs de l'île". Cette randonnée est une occasion unique de découvrir la richesse du terroir corse, qui, bien que ne représentant que 1 % du vignoble national, se distingue par ses 33 cépages autochtones et la typicité de ses vins.